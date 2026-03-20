Никита Кучеров повторил достижения Кросби, Ягра и Лемье за последние 30 лет в НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс».

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кучеров провёл четвёртый подряд выездной матч, где набрал как минимум три очка. За последние 30 лет в НХЛ только три игрока показали такой же результат — Сидни Кросби (четыре матча в сезоне-2006/2007), Яромир Ягр (четыре матча в сезоне-1996/1997) и Марио Лемье (четыре матча в сезоне-1996/1997).

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча закончилась победой гостей со счётом 6:2.