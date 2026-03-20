Никита Кучеров повторил достижения Кросби, Ягра и Лемье за последние 30 лет в НХЛ
Поделиться
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс».
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кучеров провёл четвёртый подряд выездной матч, где набрал как минимум три очка. За последние 30 лет в НХЛ только три игрока показали такой же результат — Сидни Кросби (четыре матча в сезоне-2006/2007), Яромир Ягр (четыре матча в сезоне-1996/1997) и Марио Лемье (четыре матча в сезоне-1996/1997).
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча закончилась победой гостей со счётом 6:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
20 марта 2026, пятница. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 6
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Гюнцель (Д'Астус, Макдона) – 17:37 0:2 Рэддиш (Кучеров, Чирелли) – 20:49 0:3 Гурд (Рэддиш, Хольмберг) – 24:16 0:4 Кучеров (Чернак, Чирелли) – 25:31 1:4 Эгрен (Бёзер, Росси) – 32:06 2:4 Карлссон (Росси) – 47:04 2:5 Чирелли (Хагель, Чернак) – 47:36 2:6 Хагель (Кучеров, Мозер) – 50:35
Комментарии
