21-летний защитник московского «Динамо» высказался о потенциальном сопернике в плей-офф

21-летний защитник московского «Динамо» Магомед Шараканов ответил на вопрос о потенциальном сопернике бело-голубых в первом раунде Кубка Гагарина — 2026.

«У каждого соперника есть свои плюсы и минусы. Всё верно, ЦСКА много внимания уделяет обороне, очень строгая команда, самый принципиальный соперник. С «Северсталью» и Минском ты получаешь больше кислорода, они не сидят в обороне, много открытой игры. Понятно, что сценарий серий с этими командами разный. Но мы никого не выбираем, готовы сыграть с каждой», — приводит слова Шараканова Russia-Hockey.

Матч «Динамо» — «Ак Барс» 20 марта можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Напомним, соперник «Динамо» по плей-офф определится сегодня, 20 марта, после окончания регулярки КХЛ.

