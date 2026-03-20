21-летний защитник московского «Динамо» высказался о потенциальном сопернике в плей-офф

21-летний защитник московского «Динамо» Магомед Шараканов ответил на вопрос о потенциальном сопернике бело-голубых в первом раунде Кубка Гагарина — 2026.

«У каждого соперника есть свои плюсы и минусы. Всё верно, ЦСКА много внимания уделяет обороне, очень строгая команда, самый принципиальный соперник. С «Северсталью» и Минском ты получаешь больше кислорода, они не сидят в обороне, много открытой игры. Понятно, что сценарий серий с этими командами разный. Но мы никого не выбираем, готовы сыграть с каждой», — приводит слова Шараканова Russia-Hockey.

Напомним, соперник «Динамо» по плей-офф определится сегодня, 20 марта, после окончания регулярки КХЛ.