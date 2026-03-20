Расклады на итоговые места в таблице КХЛ перед последним днём регулярки

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с раскладами на итоговые места в турнирной таблице Континентальной хоккейной лиги перед последним днём регулярки.
Московское «Динамо» займёт пятое место в таблице Запада, если:
— наберёт хотя бы одно очко с «Ак Барсом»;
«Торпедо» займёт пятое место в таблице Запада, если:
— московское «Динамо» проиграет в основное время «Ак Барсу», а СКА не обыграет «Шанхайских Драконов»;
СКА займёт пятое место в таблице Запада, если:
— московское «Динамо» проиграет в основное время «Ак Барсу», а СКА обыграет «Шанхайских Драконов» любым способом;
«Спартак» займёт седьмое место в таблице Запада, если:
— обыграет «Нефтехимик», а СКА не обыграет «Шанхайских Драконов».