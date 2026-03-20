Артемий Панарин с момента прихода в «Лос-Анджелес» набрал больше всех очков в клубе

Артемий Панарин с момента прихода в «Лос-Анджелес» набрал больше всех очков в клубе
Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз» записал на свой счёт заброшенную шайбу и результативную передачу.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Панарин с момента прихода в калифорнийский клуб 25 февраля набрал 15 (4+11) очков, что является лучшим результатом среди всех хоккеистов команды.

20 марта на льду «Крипто.ком-Арена» в Лос-Анджелесе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Лос-Анджелес Кингз» и «Филадельфия Флайерз». Победу со счётом 4:3 по буллитам одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 марта 2026, пятница. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
3 : 4
Б
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Байфилд (Мур, Лаферрье) – 19:31     1:1 Конечны (Ристолайнен, Bump) – 20:26     2:1 Копитар (Кларк, Панарин) – 20:47     2:2 Кейтс (Мичков, Ристолайнен) – 24:12     2:3 Санхайм (Кейтс, Мичков) – 26:59     3:3 Панарин (Лотон) – 50:28 (pp)     3:4 Зеграс – 65:00    
