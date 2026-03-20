«Терпи, Васильич. Мы всё равно победим». Михайлов — о решении властей Латвии по Крикунову

Заслуженный тренер России по хоккею, бывший главный тренер сборной России Борис Михайлов высказался о решении властей Латвии не продлевать вид на жительство в этой стране тренеру Владимиру Крикунову.

«Латвия давно стала враждебной нам страной, и здесь просто надо смириться. Они поступают не по закону, есть какие-то разумные границы. Но для меня не секрет, что когда-то это должно было произойти. Я возмущаюсь этому, он делал много хорошего для этой страны, к сожалению, в этой стране смотрят по-другому. Я только могу поддержать своего друга. Терпи, Васильич. Мы всё равно победим», — приводит слова Михайлова ТАСС.