«Терпи, Васильич. Мы всё равно победим». Михайлов — о решении властей Латвии по Крикунову

«Терпи, Васильич. Мы всё равно победим». Михайлов — о решении властей Латвии по Крикунову
Заслуженный тренер России по хоккею, бывший главный тренер сборной России Борис Михайлов высказался о решении властей Латвии не продлевать вид на жительство в этой стране тренеру Владимиру Крикунову.

«Латвия давно стала враждебной нам страной, и здесь просто надо смириться. Они поступают не по закону, есть какие-то разумные границы. Но для меня не секрет, что когда-то это должно было произойти. Я возмущаюсь этому, он делал много хорошего для этой страны, к сожалению, в этой стране смотрят по-другому. Я только могу поддержать своего друга. Терпи, Васильич. Мы всё равно победим», — приводит слова Михайлова ТАСС.

Материалы по теме
Владимира Крикунова лишили вида на жительство в Латвии
