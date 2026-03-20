«Возможно, не все игроки тянули уровень команды». Форвард «Шанхая» — об итогах сезона

Нападающий «Шанхайских Драконов» Гейдж Куинни подвёл итоги сезона для китайского клуба.

– Как вы оцените итоги сезона для «Шанхая»?

– Многое произошло. Возможно, не все игроки тянули уровень команды. Нужно было стараться выйти из некоторых неудачных периодов, которые были, взять на себя ответственность как профессионалы. Это был бурный сезон, и он был довольно безумным. У нас менялись тренеры. Но, как я уже сказал, как профессионалы мы должны были лучше с этим справляться, это наша ответственность как игроков, — цитирует Куинни «Спорт день за днём».

«Шанхаю» осталось провести в регулярке КХЛ один матч — сегодня, 20 марта, со СКА. Китайский клуб занимает девятое место в таблице Запада и уже лишился шансов на плей-офф.