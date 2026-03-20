«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: онлайн-трансляция матча НХЛ-2025/2026 начнётся в 2:00 мск

В ночь на 21 марта продолжится регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. В Вашингтоне (США) состоится встреча между «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Джерси Дэвилз». Матч на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» начнётся в 2:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2026, суббота. 02:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Нью-Джерси Дэвилз Ньюарк

Это будет вторая встреча между командами из трёх запланированных в текущей регулярке. Ранее сильнее был «Вашингтон» со счётом 4:3 ОТ. «Вашингтон» с 76 очками после 69 матчей находится на 12-й строчке в Восточной конференции. «Нью-Джерси» провёл 68 встреч, в которых набрал 72 очка, команда расположилась на 13-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.