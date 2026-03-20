«В клубе я точно не останусь». Владимир Крикунов заявил об уходе из «Сочи»

Тренер-консультант ХК «Сочи» Владимир Крикунов заявил, что покинет клуб после окончания сезона.

«В клубе я точно не останусь. Если будет что-то интересное, чтобы работа была не особо напряжённая, то рассмотрю. Принял такое решение, потому что мне нужно домой, в Москву. Дома тоже надо пожить — я всё-таки 40 лет тренировал, а до этого сколько играл», — приводит слова Крикунова ТАСС.

75-летний специалист стал главным тренером «Сочи» перед началом текущего регулярного чемпионата. 1 ноября на этом посту его сменил Дмитрий Михайлов. Южане после 67 сыгранных матчей занимают последнее, 11-е место, в таблице Запада.