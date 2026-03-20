«Металлург» в Ярославле почтил память погибших хоккеистов и персонала ХК «Локомотив»

«Металлург» в полном составе посетил Леонтьевское кладбище в Ярославле, чтобы отдать дань памяти и возложить цветы к могилам хоккеистов «Локомотива», трагически погибшим в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года.

Отметим, магнитогорский клуб сегодня, 20 марта, сыграет в Ярославле с местным «Локомотивом».

Крупнейшая спортивная катастрофа современной России, когда на взлёте из ярославского аэропорта в Туношне разбился чартерный Як-42, произошла 7 сентября 2011 года. На борту самолёта находился весь основной состав и тренерский штаб хоккейного клуба «Локомотив». Из 45 человек 43 погибли на месте, а нападающий «Локомотива» Александр Галимов через пять дней скончался в больнице от полученных травм. Единственный выживший — инженер по авиационному и радиоэлектронному оборудованию Александр Сизов.

