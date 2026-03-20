Сидни Кросби отреагировал на желание Джека Хьюза получить «золотую» шайбу с Олимпиады

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отреагировал на желание форварда сборной США и «Нью-Джерси Дэвилз» Джека Хьюза получить «золотую» шайбу с Олимпиады — 2026.

«Честно говоря, я даже не думал об этом в таком ключе (Кросби забросил «золотую» шайбу в овертайме Олимпиады — 2010. — Прим. «Чемпионата»). Я просто был рад, что забил гол. Был рад, что шайба отправится в Зал славы. Не думал об этом», — приводит слова Кросби The Athletic.

Напомним, ранее Хьюз заявил, что хочет забрать победную шайбу, заброшенную им в овертайме финала Олимпиады-2026 со сборной Канады (2:1 ОТ). После игры её передали в Зал хоккейной славы в Торонто, где она выставлена в секции, посвящённой прошедшим Играм в Италии.

Материалы по теме
«Она ему никогда не принадлежала». Зал хоккейной славы не вернёт Хьюзу «золотую» шайбу
