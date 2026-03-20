«Авангард» установил клубный рекорд по среднему количеству заброшенных шайб за регулярку

«Авангард» установил клубный рекорд по среднему количеству заброшенных шайб за регулярный чемпионат, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Показатель омского клуба составил 3,35.

Рекорд всей лиги принадлежит СКА. В сезоне-2016/2017 армейский клуб установил показатель 4,15.

Отметим, что омичи стали единственной командой в текущем сезоне, установившей новый клубный рекорд по среднему количеству заброшенных шайб за регулярку.

Напомним, «Авангард» завершил регулярный сезон Континентальной хоккейной лиги на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции. Команда Ги Буше после 68 проведённых матчей набрала 99 очков. В первом раунде Кубка Гагарина — 2026 сибирский клуб встретится с нижнекамским «Нефтехимиком». Матчи пройдут 24, 26, 28, 30 марта, 1*, 3*, 5* апреля; * — при необходимости.