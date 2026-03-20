«Авангард» установил клубный рекорд по среднему количеству заброшенных шайб за регулярку

«Авангард» установил клубный рекорд по среднему количеству заброшенных шайб за регулярку
«Авангард» установил клубный рекорд по среднему количеству заброшенных шайб за регулярный чемпионат, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Показатель омского клуба составил 3,35.

Рекорд всей лиги принадлежит СКА. В сезоне-2016/2017 армейский клуб установил показатель 4,15.

Отметим, что омичи стали единственной командой в текущем сезоне, установившей новый клубный рекорд по среднему количеству заброшенных шайб за регулярку.

Напомним, «Авангард» завершил регулярный сезон Континентальной хоккейной лиги на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции. Команда Ги Буше после 68 проведённых матчей набрала 99 очков. В первом раунде Кубка Гагарина — 2026 сибирский клуб встретится с нижнекамским «Нефтехимиком». Матчи пройдут 24, 26, 28, 30 марта, 1*, 3*, 5* апреля; * — при необходимости.

