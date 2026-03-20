«Зачем мне своё имя, которое я заслужил, просто убрать?» Овечкин о будущем в «Вашингтоне»

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в беседе с бывшим нападающим клубов КХЛ и НХЛ Никитой Филатовым и экс-форвардом сборной России по футболу Андреем Аршавиным высказался о своём будущем в НХЛ.

Овечкин: если мне сейчас генеральный менеджер скажет: «Саша, подпишем контракт?», буду думать. Мне нужно всё взвесить. На следующий год мне будет 41.

Аршавин: не представляю. Я на три года всего тебя старше. Но уже давно положил ножки на перила.

Овечкин: нужно понимать моё физическое состояние, ментально, что будет лучше для детей, для жены.

Филатов: об этом после сезона будешь думать?

Овечкин: конечно, сядем вместе и будем разговаривать. Мне нужно понять, стоит ли на следующий год играть здесь или в «Динамо», поговорить с семьёй.

Аршавин: ты не хочешь оставаться просто, становиться балластом для своей команды?

Овечкин: нет, конечно. Представь, подписываю контракт с «Вашингтоном», но я другой человек. Зачем мне своё имя, которое заслужил на протяжении долгих лет, просто убрать? — заявили спортсмены в шоу на YouTube-канале FONBET.