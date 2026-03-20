Сезон-2026/2027 КХЛ «Шанхайские Драконы» проведут на «СКА Арене»

В следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Шанхайские Драконы» продолжат играть на «СКА Арене». Об этом сообщает пресс-служба китайского клуба.

«Это был наш первый сезон на самой большой хоккейной арене в мире в гостеприимном Санкт-Петербурге: он запомнится нам крутыми победами, атмосферой праздника на каждой домашней игре и вашей невероятной поддержкой. У нас далеко не всё получилось в этом сезоне, но одно мы знаем точно: «СКА Арена» стала для нас домом, а мы получили фантастическую поддержку от невероятных болельщиков, вас было очень и очень много. Санкт-Петербург принял самую необычную и яркую команду КХЛ. И полюбил её.

Спешим сообщить вам потрясающие новости: сезон-2026/2027 Континентальной Хоккейной Лиги «Шанхай Дрэгонс» проведёт на «СКА Арене»!» — сказано в сообщении команды.

«Шанхаю» осталось провести в регулярке КХЛ один матч — сегодня, 20 марта, со СКА. Китайский клуб занимает девятое место в таблице Запада и лишился шансов на плей-офф.