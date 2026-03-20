«Локомотив» — «Металлург»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 20 марта, завершится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Ярославле состоится встреча между местным «Локомотивом» и магнитогорским «Металлургом». Матч на стадионе «Арена-2000-Локомотив» начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Это будет вторая игра между командами из двух запланированных в текущей регулярке. В первой встрече победу в овертайме одержала магнитогорская команда со счётом 5:4.

«Локомотив» провёл 67 игр, в которых набрал 96 очков и расположился на первом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Металлург» со 105 очками после 67 матчей находится на первой строчке Востока.

Плей-офф КХЛ пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.