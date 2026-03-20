СКА — «Шанхайские Драконы»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 20 марта, завершится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Санкт-Петербурге состоится встреча между местным СКА и «Шанхайскими Драконами». Матч на стадионе «Ледовый дворец» начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Это будет шестая игра между командами из шести запланированных в текущей регулярке. В четырёх встречах победу одержали армейцы.

СКА провёл 67 игр, в которых набрал 79 очков, и располагается на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Шанхайские Драконы» с 54 очками очками после 67 матчей находятся на девятой строчке Запада.

Плей-офф КХЛ пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.