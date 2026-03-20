«Салават Юлаев» вырвал победу у «Сочи» в концовке матча

Сегодня, 20 марта, в Уфе завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал «Сочи». Победу в игре, проходившей на стадионе «Уфа-Арена», одержали хозяева со счётом 2:1.

На пятой минуте нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский забил первый гол. На 44-й минуте форвард «Сочи» Рафаэль Бикмуллин сравнял счёт. На 59-й минуте нападающий Александр Хохлачёв вывел уфимцев вперёд и установил окончательный счёт — 2:1.

«Салават Юлаев» сыграл 68 матчей, в которых набрал 78 очков, и занял пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сочи» с 44 очками после 68 встреч завершил сезон на 11-й строчке Западной конференции.

В первом раунде плей-офф КХЛ уфимский клуб встретится с «Автомобилистом». Серия начнётся в Екатеринбурге.