Овечкин — о шансах стать генменеджером сборной России: а как же Роман Борисович?
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в разговоре с бывшим нападающим клубов КХЛ и НХЛ Никитой Филатовым и экс-форвардом сборной России по футболу Андреем Аршавиным заявил, что мог бы стать помощником генменеджера сборной России.

Аршавин: Как ты считаешь, у тебя есть качества, чтобы быть генеральным менеджером сборной России на большом соревновании?

Овечкин: А как же Роман Борисович [Ротенберг]?

Филатов: На этом точка. Исчерпывающий ответ.

Аршавин: А почему ты не можешь быть заместителем?

Овечкин: Ну, помощником могу пойти.

Аршавин: Больше кажется, что ты мог быть тренером или руководить?

Овечкин: Знаешь, когда ты играешь, а у тебя спрашивают, что думаешь по поводу тренерской карьеры?

Аршавин: Всё понятно. Нет.

Овечкин: Вот то же самое здесь. Ты вопросы такие задаёшь: как я могу сказать [что будет], тем более через четыре года.

Аршавин: Нет, просто твои мысли. Это же не обязательно, что так будет или не будет.

Овечкин: Я даже об этом не задумывался, — заявили спортсмены в шоу на YouTube-канале FONBET.

