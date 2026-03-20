Чирелли: легко играть, когда рядом с тобой Кучеров и Хагель. Они хоккеисты мирового класса

Канадский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Энтони Чирелли после победы над «Ванкувер Кэнакс» (6:2) высказался об игре своих партнёров — российского форварда Никиты Кучерова и канадского нападающего Брэндона Хагеля.

«Легко играть, когда рядом с тобой Куч и Хейгс. Они два игрока мирового класса, которые делают так много голевых передач. Просто их трудолюбие, умение держать шайбу в зоне атаки, добывать её — мне остаётся только идти на ворота», — приводит слова Чирелли официальный сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне 32-летний россиянин провёл 63 матча, в которых отметился 38 заброшенными шайбами и 76 результативными передачами. На счету 27-летнего Хагеля 62 игры и 65 (32+33) очков.