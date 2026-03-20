Чирелли: легко играть, когда рядом с тобой Кучеров и Хагель. Они хоккеисты мирового класса
Канадский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Энтони Чирелли после победы над «Ванкувер Кэнакс» (6:2) высказался об игре своих партнёров — российского форварда Никиты Кучерова и канадского нападающего Брэндона Хагеля.
НХЛ — регулярный чемпионат
20 марта 2026, пятница. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 6
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Гюнцель (Д'Астус, Макдона) – 17:37 0:2 Рэддиш (Кучеров, Чирелли) – 20:49 0:3 Гурд (Рэддиш, Хольмберг) – 24:16 0:4 Кучеров (Чернак, Чирелли) – 25:31 1:4 Эгрен (Бёзер, Росси) – 32:06 2:4 Карлссон (Росси) – 47:04 2:5 Чирелли (Хагель, Чернак) – 47:36 2:6 Хагель (Кучеров, Мозер) – 50:35
«Легко играть, когда рядом с тобой Куч и Хейгс. Они два игрока мирового класса, которые делают так много голевых передач. Просто их трудолюбие, умение держать шайбу в зоне атаки, добывать её — мне остаётся только идти на ворота», — приводит слова Чирелли официальный сайт НХЛ.
В нынешнем сезоне 32-летний россиянин провёл 63 матча, в которых отметился 38 заброшенными шайбами и 76 результативными передачами. На счету 27-летнего Хагеля 62 игры и 65 (32+33) очков.
Материалы по теме
