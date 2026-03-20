Сибирь — Барыс, результат матча 20 марта 2026 года, счет 2:1 Б, КХЛ 2025/2026

«Сибирь» одержала победу над «Барысом» в серии буллитов
Сегодня, 20 марта, в Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимала «Барыс» из Астаны. Победу в серии буллитов одержали хозяева со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 марта 2026, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 1
Б
Барыс
Астана
0:1 Уолш (Веккионе, Морелли) – 03:17 (5x5)     1:1 Кошелев (Косолапов, Абрамов) – 23:32 (5x5)     2:1 Абрамов – 65:00    

На четвёртой минуте защитник «Барыса» Райли Уолш забил первый гол. На 24-й минуте нападающий «Сибири» Семён Кошелев сравнял счёт и перевёл игру в овертайм, где команды не смогли выявить победителя. В серии буллитов сильнее оказались хозяева.

«Сибирь» сыграла 68 матчей, в которых набрала 69 очков, и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» с 54 очками после 68 встреч располагается на 10-й строчке Востока.

В первом раунде плей-офф новосибирский клуб встретится с «Металлургом». Серия начнётся в Магнитогорске.

Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
