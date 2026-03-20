«Сибирь» одержала победу над «Барысом» в серии буллитов

Сегодня, 20 марта, в Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимала «Барыс» из Астаны. Победу в серии буллитов одержали хозяева со счётом 2:1.

На четвёртой минуте защитник «Барыса» Райли Уолш забил первый гол. На 24-й минуте нападающий «Сибири» Семён Кошелев сравнял счёт и перевёл игру в овертайм, где команды не смогли выявить победителя. В серии буллитов сильнее оказались хозяева.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Сибирь» сыграла 68 матчей, в которых набрала 69 очков, и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» с 54 очками после 68 встреч располагается на 10-й строчке Востока.

В первом раунде плей-офф новосибирский клуб встретится с «Металлургом». Серия начнётся в Магнитогорске.