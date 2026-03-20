«Сибирь» побила рекорд «Металлурга» по числу побед в буллитных сериях за одну регулярку
«Сибирь» обыграла «Барыс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в серии буллитов со счётом 2:1 и одержала 12-ю победу в серии бросков в регулярке сезона-2025/2026. Таким образом, новосибирская команда побила рекорд магнитогорского «Металлурга», добившегося 11 побед в серии буллитов в сезоне-2008/2009. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 марта 2026, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 1
Б
Барыс
Астана
0:1 Уолш (Веккионе, Морелли) – 03:17 (5x5) 1:1 Кошелев (Косолапов, Абрамов) – 23:32 (5x5) 2:1 Абрамов – 65:00
«Сибирь» сыграла 68 матчей, в которых набрала 69 очков, и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» с 54 очками после 68 встреч располагается на 10-й строчке Востока.
В первом раунде плей-офф новосибирский клуб встретится с «Металлургом». Серия начнётся в Магнитогорске.
