«Сибирь» побила рекорд «Металлурга» по числу побед в буллитных сериях за одну регулярку

«Сибирь» обыграла «Барыс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в серии буллитов со счётом 2:1 и одержала 12-ю победу в серии бросков в регулярке сезона-2025/2026. Таким образом, новосибирская команда побила рекорд магнитогорского «Металлурга», добившегося 11 побед в серии буллитов в сезоне-2008/2009. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

«Сибирь» сыграла 68 матчей, в которых набрала 69 очков, и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» с 54 очками после 68 встреч располагается на 10-й строчке Востока.

В первом раунде плей-офф новосибирский клуб встретится с «Металлургом». Серия начнётся в Магнитогорске.