Главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов оценил победу над «Сочи»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Сочи» (2:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 марта 2026, пятница. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Жаровский (Алалыкин, Сучков) – 04:41 (5x5)     1:1 Бикмуллин (Мачулин, Кагарлицкий) – 43:07 (5x4)     2:1 Хохлачёв (Цулыгин, Пименов) – 58:45 (5x4)    

– Очень хорошо начали матч, забили гол. Затем инициатива переходила от одной команды к другой. Очень хорошо, что вырвали победу и порадовали болельщиков крайней победой в регулярном чемпионате.

– Виталий Будницкий сегодня дебютировал за «Салават». Почему именно его вызвали и как оцените его игру?
– Он провёл неплохой сезон в «Торосе», поэтому его выбрали. Сегодня он неплохо смотрелся, справлялся. Посмотреть его в атаке? Зачем в дебютном матче лишняя нагрузка? Он неплохо справлялся со своей ролью.

– Как оцените результаты регулярного чемпионата?
– Если смотреть, как всё начиналось и как всё закончилось, то регулярный чемпионат провели на пятёрку.

– Перед матчем у вас был разговор, что тот, кто забросит, будет в составе на плей-офф? И заслужил ли Александр Хохлачёв место в составе?
– Он забил важный хороший гол, это хорошо. Но надо понимать, что в плей-офф в Екатеринбурге маленькая площадка, хоккей будет немного другим, чем сегодня, — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».

