Главная Хоккей Новости

Вайсфельд оценил действия вратаря «Сибири» в серии буллитов матча с «Барысом»

Вайсфельд оценил действия вратаря «Сибири» в серии буллитов матча с «Барысом»
Известный хоккейный функционер и эксперт, в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд прокомментировал эпизод в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сибирью» и «Барысом» (2:1 Б). В серии послематчевых буллитов вратарь новосибирцев Михаил Бердин выбежал из ворот и выбил шайбу клюшкой в падении.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 марта 2026, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 1
Б
Барыс
Астана
0:1 Уолш (Веккионе, Морелли) – 03:17 (5x5)     1:1 Кошелев (Косолапов, Абрамов) – 23:32 (5x5)     2:1 Абрамов – 65:00    

«Если Михаил Бердин сначала сыграл в шайбу, то нарушения правил в данном эпизоде нет», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Сибирь» сыграла 68 матчей, в которых набрала 69 очков, и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» с 54 очками после 68 встреч располагается на 10-й строчке Востока.

