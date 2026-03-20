Вайсфельд оценил действия вратаря «Сибири» в серии буллитов матча с «Барысом»

Известный хоккейный функционер и эксперт, в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд прокомментировал эпизод в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сибирью» и «Барысом» (2:1 Б). В серии послематчевых буллитов вратарь новосибирцев Михаил Бердин выбежал из ворот и выбил шайбу клюшкой в падении.

«Если Михаил Бердин сначала сыграл в шайбу, то нарушения правил в данном эпизоде нет», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

«Сибирь» сыграла 68 матчей, в которых набрала 69 очков, и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» с 54 очками после 68 встреч располагается на 10-й строчке Востока.