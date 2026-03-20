«Трактор» с минимальным счётом победил «Адмирал»

Сегодня, 20 марта, в Челябинске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал «Адмирал» из Владивостока. Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова», одержали хозяева со счётом 1:0.

На 34-й минуте нападающий «Трактора» Андрей Светлаков забил единственный гол в этой встрече.

«Трактор» сыграл 68 матчей, в которых набрал 75 очков, и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» с 52 очками после 68 встреч располагается на 11-й строчке Востока.

В первом раунде плей-офф челябинский клуб встретится с «Ак Барсом». Серия начнётся в Казани.