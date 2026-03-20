Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Трактор — Адмирал, результат матча 20 марта 2026 года, счет 1:0, КХЛ 2025/2026

«Трактор» с минимальным счётом победил «Адмирал»
Комментарии

Сегодня, 20 марта, в Челябинске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал «Адмирал» из Владивостока. Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова», одержали хозяева со счётом 1:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 марта 2026, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 0
Адмирал
Владивосток
1:0 Светлаков (Григоренко, Юсупов) – 33:10 (5x5)    

На 34-й минуте нападающий «Трактора» Андрей Светлаков забил единственный гол в этой встрече.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Трактор» сыграл 68 матчей, в которых набрал 75 очков, и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» с 52 очками после 68 встреч располагается на 11-й строчке Востока.

В первом раунде плей-офф челябинский клуб встретится с «Ак Барсом». Серия начнётся в Казани.

Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Трактору» поможет лишь один фактор, «Сибирь» преподаст урок. Превью плей-офф КХЛ: Восток
«Трактору» поможет лишь один фактор, «Сибирь» преподаст урок. Превью плей-офф КХЛ: Восток
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android