Вратарь «Сибири» Бердин выбежал отбить шайбу в серии буллитов в матче с «Барысом»

Голкипер «Сибири» Михаил Бердин выбежал из ворот, чтобы отбить шайбу в серии послематчевых буллитов в игре регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Барысом» (2:1 Б). Вратарь выбежал на соперника и бросился под ноги нападающему Батырлану Муратову, выбив шайбу клюшкой в падении.

«Сибирь» сыграла 68 матчей, в которых набрала 69 очков, и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» с 54 очками после 68 встреч располагается на 10-й строчке Востока.

В первом раунде плей-офф новосибирский клуб встретится с «Металлургом». Серия начнётся в Магнитогорске.