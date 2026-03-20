Вратарь «Сибири» Бердин выбежал отбить шайбу в серии буллитов в матче с «Барысом»
Голкипер «Сибири» Михаил Бердин выбежал из ворот, чтобы отбить шайбу в серии послематчевых буллитов в игре регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Барысом» (2:1 Б). Вратарь выбежал на соперника и бросился под ноги нападающему Батырлану Муратову, выбив шайбу клюшкой в падении.
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 марта 2026, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 1
Б
Барыс
Астана
0:1 Уолш (Веккионе, Морелли) – 03:17 (5x5) 1:1 Кошелев (Косолапов, Абрамов) – 23:32 (5x5) 2:1 Абрамов – 65:00
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
«Сибирь» сыграла 68 матчей, в которых набрала 69 очков, и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» с 54 очками после 68 встреч располагается на 10-й строчке Востока.
В первом раунде плей-офф новосибирский клуб встретится с «Металлургом». Серия начнётся в Магнитогорске.
