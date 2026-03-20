Главный тренер «Сочи» Михайлов высказался о поражении от «Салавата Юлаева»
Главный тренер ХК «Сочи» Дмитрий Михайлов прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (1:2) в последнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 марта 2026, пятница. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Жаровский (Алалыкин, Сучков) – 04:41 (5x5) 1:1 Бикмуллин (Мачулин, Кагарлицкий) – 43:07 (5x4) 2:1 Хохлачёв (Цулыгин, Пименов) – 58:45 (5x4)
«По первому периоду соперник был опаснее – не очень хорошее движение у нас было. Второй период больше выровняли, начали создавать моменты. Третий начали очень неплохо – сравняли счёт, но, как уже у нас было в нескольких играх подряд, в концовке где-то допускаем потерю концентрации, допускаем ошибки, отсюда и результат», — приводит слова Михайлова официальный сайт КХЛ.
По итогам регулярного чемпионата «Сочи» занял 11-е место в турнирной таблице Западной конференции с 44 очками.
