Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Сочи» Михайлов высказался о поражении от «Салавата Юлаева»

Главный тренер «Сочи» Михайлов высказался о поражении от «Салавата Юлаева»
Комментарии

Главный тренер ХК «Сочи» Дмитрий Михайлов прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (1:2) в последнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

20 марта 2026, пятница. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Жаровский (Алалыкин, Сучков) – 04:41 (5x5)     1:1 Бикмуллин (Мачулин, Кагарлицкий) – 43:07 (5x4)     2:1 Хохлачёв (Цулыгин, Пименов) – 58:45 (5x4)    

«По первому периоду соперник был опаснее – не очень хорошее движение у нас было. Второй период больше выровняли, начали создавать моменты. Третий начали очень неплохо – сравняли счёт, но, как уже у нас было в нескольких играх подряд, в концовке где-то допускаем потерю концентрации, допускаем ошибки, отсюда и результат», — приводит слова Михайлова официальный сайт КХЛ.

По итогам регулярного чемпионата «Сочи» занял 11-е место в турнирной таблице Западной конференции с 44 очками.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android