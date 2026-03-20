Главный тренер «Сочи» Михайлов высказался о поражении от «Салавата Юлаева»

Главный тренер ХК «Сочи» Дмитрий Михайлов прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (1:2) в последнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«По первому периоду соперник был опаснее – не очень хорошее движение у нас было. Второй период больше выровняли, начали создавать моменты. Третий начали очень неплохо – сравняли счёт, но, как уже у нас было в нескольких играх подряд, в концовке где-то допускаем потерю концентрации, допускаем ошибки, отсюда и результат», — приводит слова Михайлова официальный сайт КХЛ.

По итогам регулярного чемпионата «Сочи» занял 11-е место в турнирной таблице Западной конференции с 44 очками.