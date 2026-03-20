Кузнецов выложил совместное фото с Самсоновым, сделанное во время матча «Салават» — «Сочи»

Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов опубликовал совместную фотографию с вратарём «Сочи» Ильёй Самсоновым, сделанную во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между командами. Встреча завершилась победой уфимцев со счётом 2:1. Форвард не принимал участия в игре из-за травмы, а голкипер остался на этот матч в запасе.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 марта 2026, пятница. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Жаровский (Алалыкин, Сучков) – 04:41 (5x5)     1:1 Бикмуллин (Мачулин, Кагарлицкий) – 43:07 (5x4)     2:1 Хохлачёв (Цулыгин, Пименов) – 58:45 (5x4)    

Фото: Из личного архива Евгения Кузнецова

«Илюхе – удачи! Он хороший вратарь и классный парень. Всем всё докажет», — написал Кузнецов в следующем посте в своём телеграм-канале.

Напомним, хоккеисты выступали вместе в Национальной хоккейной лиге за «Вашингтон Кэпиталз» с 2019 по 2022 год.

