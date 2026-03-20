Сэм Энас повторил рекорд Никиты Гусева по результативности за одну регулярку
Американский нападающий минского «Динамо» Сэм Энас повторил рекорд форварда московского «Динамо» Никиты Гусева по результативности за один регулярный чемпионат. Энас отметился двумя заброшенными шайбами в матче с «Автомобилистом» и, таким образом, набрал 89 очков в текущей регулярке. Встреча проходит в эти минуты.
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 марта 2026, пятница. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Перерыв
6 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Кузнецов (Стась, Сотишвили) – 04:34 (5x5) 2:0 Кузнецов – 06:32 (5x5) 3:0 Энас (Диц, Лимож) – 18:30 (5x5) 4:0 Липский (Хэмилтон, Шипачёв) – 23:10 (5x5) 5:0 Энас (Пинчук, Диц) – 24:44 (5x5) 6:0 Диц (Кузнецов, Сотишвили) – 33:47 (5x5) 6:1 Спронг (Кизимов, Юдин) – 38:05 (5x4)
Россиянин установил рекорд в сезоне-2023/2024 в составе бело-голубых. В текущем сезоне на счету 33-летнего Гусева 66 игр и 55 (17+38) очков при показателе полезности «+10».
В нынешнем сезоне 32-летний американец провёл 67 встреч, в которых отметился 32 заброшенными шайбами и 57 результативными передачами при показателе полезности «+24».
