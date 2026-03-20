Защитник «Салавата Юлаева» Будницкий прокомментировал победу над «Сочи»
Защитник «Салавата Юлаева» Виталий Будницкий высказался о победе над «Сочи» (2:1) в своём дебютном матче в Континентальной хоккейной лиге.
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 марта 2026, пятница. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Жаровский (Алалыкин, Сучков) – 04:41 (5x5) 1:1 Бикмуллин (Мачулин, Кагарлицкий) – 43:07 (5x4) 2:1 Хохлачёв (Цулыгин, Пименов) – 58:45 (5x4)
– Приятно дебютировать на домашней арене, много болельщиков, невероятные эмоции. Меня ещё и поставили с Гришей Паниным, он меня поддержал. Все ребята – молодцы.
– Как атмосфера от переполненной «Уфа-Арены»?
– Очень легко играть при своих болельщиках, когда они гонят вперёд. Они придают силы, спасибо им за это.
– За счёт чего удалось сегодня победить?
– С первой смены удачно вошли в игру, забили гол. И большинство решило исход.
– Как Григорий Панин вас поддерживал в дебютном матче?
– Гриша — молодец, всегда подбадривал, подсказывал, — приводит слова Будницкого пресс-служба «Салавата Юлаева».
Материалы по теме
- 20 марта 2026
-
20:32
-
20:16
-
20:02
-
19:36
-
19:24
-
19:12
-
18:54
-
18:38
-
18:32
-
18:18
-
18:08
-
17:14
-
16:58
-
16:41
-
16:40
-
16:30
-
16:20
-
15:48
-
15:27
-
15:04
-
14:41
-
14:32
-
14:18
-
14:00
-
13:46
-
13:30
-
13:05
-
12:43
-
12:20
-
12:01
-
11:46
-
11:27
-
11:10
-
10:45
-
10:26