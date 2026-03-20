Защитник «Салавата Юлаева» Будницкий прокомментировал победу над «Сочи»

Защитник «Салавата Юлаева» Виталий Будницкий высказался о победе над «Сочи» (2:1) в своём дебютном матче в Континентальной хоккейной лиге.

– Приятно дебютировать на домашней арене, много болельщиков, невероятные эмоции. Меня ещё и поставили с Гришей Паниным, он меня поддержал. Все ребята – молодцы.

– Как атмосфера от переполненной «Уфа-Арены»?

– Очень легко играть при своих болельщиках, когда они гонят вперёд. Они придают силы, спасибо им за это.

– За счёт чего удалось сегодня победить?

– С первой смены удачно вошли в игру, забили гол. И большинство решило исход.

– Как Григорий Панин вас поддерживал в дебютном матче?

– Гриша — молодец, всегда подбадривал, подсказывал, — приводит слова Будницкого пресс-служба «Салавата Юлаева».