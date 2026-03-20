Голкипер «Ак Барса» Билялов повторил бомбардирский рекорд для вратарей в КХЛ

Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов отдал 15-ю передачу в Континентальной хоккейной лиге и повторил бомбардирский рекорд для вратарей, который единолично принадлежал Якубу Коваржу (15). Билялов отличился в матче регулярного чемпионата с московским «Динамо». Встреча проходит в эти минуты.

На 19-й минуте нападающий Кирилл Семёнов забил с передач Александра Барабанова и Тимура Билялова.

В нынешнем сезоне 30-летний вратарь провёл 46 встреч, в которых одержал 24 победы при коэффициенте надёжности 2,28 и 92,1% отражённых бросков.