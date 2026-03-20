Голкипер «Ак Барса» Билялов повторил бомбардирский рекорд для вратарей в КХЛ
Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов отдал 15-ю передачу в Континентальной хоккейной лиге и повторил бомбардирский рекорд для вратарей, который единолично принадлежал Якубу Коваржу (15). Билялов отличился в матче регулярного чемпионата с московским «Динамо». Встреча проходит в эти минуты.
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 7
Ак Барс
Казань
1:0 Кудрявцев – 08:20 (4x5) 2:0 Зинченко (Кол, Дер-Аргучинцев) – 16:38 (5x5) 2:1 Семёнов (Барабанов, Билялов) – 18:37 (4x5) 3:1 Ильенко (Адамчук, Сергеев) – 19:17 (5x4) 3:2 Миллер (Тодд, Сафонов) – 30:14 (5x4) 3:3 Хмелевски (Сафонов, Тодд) – 39:54 (5x3) 3:4 Тодд (Галимов, Сафонов) – 40:33 (5x3) 4:4 Галимов (Чернов, Бондарь) – 44:53 (5x5) 4:5 Тодд (Галимов, Хмелевски) – 47:05 (5x4) 4:6 Тодд – 58:59 (en) 5:6 Чернов – 59:14 (5x5) 5:7 Барабанов (Галимов, Марченко) – 59:37 (en)
На 19-й минуте нападающий Кирилл Семёнов забил с передач Александра Барабанова и Тимура Билялова.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В нынешнем сезоне 30-летний вратарь провёл 46 встреч, в которых одержал 24 победы при коэффициенте надёжности 2,28 и 92,1% отражённых бросков.
