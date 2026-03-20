Динамо Мн — Автомобилист, результат матча 20 марта 2026 года, счет 8:2, КХЛ 2025/2026

Минское «Динамо» разгромило «Автомобилист» в матче с 10 шайбами
Сегодня, 20 марта, в Минске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало «Автомобилист» из Екатеринбурга. Победу в игре, проходившей на стадионе «Минск-Арена», одержали хозяева со счётом 8:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 марта 2026, пятница. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
8 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Кузнецов (Стась, Сотишвили) – 04:34 (5x5)     2:0 Кузнецов – 06:32 (5x5)     3:0 Энас (Диц, Лимож) – 18:30 (5x5)     4:0 Липский (Хэмилтон, Шипачёв) – 23:10 (5x5)     5:0 Энас (Пинчук, Диц) – 24:44 (5x5)     6:0 Диц (Кузнецов, Сотишвили) – 33:47 (5x5)     6:1 Спронг (Кизимов, Юдин) – 38:05 (5x4)     7:1 Кузнецов (Лимож, Смит) – 42:44 (5x4)     7:2 Спронг – 46:53 (5x5)     8:2 Сотишвили (Хэмилтон, Стась) – 52:45 (5x5)    

В составе минчан отличились Сергей Кузнецов (трижды), Сэм Энас (дважды), Даниил Липский, Даррен Диц и Даниил Сотишвили. Две шайбы гостей на свой счёт записал Даниэль Спронг.

«Динамо» сыграло 68 матчей, в которых набрало 88 очков, и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Автомобилист» с 84 очками после 68 встреч располагается на четвёртой строчке Восточной конференции.

В первом раунде плей-офф екатеринбургская команда встретится с уфимским «Салатом Юлаевым». Серия начнётся в Екатеринбурге. Соперник минского клуба будет известен по окончании игрового дня.

Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
