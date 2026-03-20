Минское «Динамо» разгромило «Автомобилист» в матче с 10 шайбами

Сегодня, 20 марта, в Минске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало «Автомобилист» из Екатеринбурга. Победу в игре, проходившей на стадионе «Минск-Арена», одержали хозяева со счётом 8:2.
В составе минчан отличились Сергей Кузнецов (трижды), Сэм Энас (дважды), Даниил Липский, Даррен Диц и Даниил Сотишвили. Две шайбы гостей на свой счёт записал Даниэль Спронг.
«Динамо» сыграло 68 матчей, в которых набрало 88 очков, и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Автомобилист» с 84 очками после 68 встреч располагается на четвёртой строчке Восточной конференции.
В первом раунде плей-офф екатеринбургская команда встретится с уфимским «Салатом Юлаевым». Серия начнётся в Екатеринбурге. Соперник минского клуба будет известен по окончании игрового дня.
- 20 марта 2026
-
22:07
-
22:05
-
21:59
-
21:53
-
21:44
-
21:33
-
21:04
-
21:00
-
20:48
-
20:32
-
20:16
-
20:02
-
19:36
-
19:24
-
19:12
-
18:54
-
18:38
-
18:32
-
18:18
-
18:08
-
17:14
-
16:58
-
16:41
-
16:40
-
16:30
-
16:20
-
15:48
-
15:27
-
15:04
-
14:41
-
14:32
-
14:18
-
14:00
-
13:46
-
13:30