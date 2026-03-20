Минское «Динамо» разгромило «Автомобилист» в матче с 10 шайбами

Сегодня, 20 марта, в Минске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало «Автомобилист» из Екатеринбурга. Победу в игре, проходившей на стадионе «Минск-Арена», одержали хозяева со счётом 8:2.

В составе минчан отличились Сергей Кузнецов (трижды), Сэм Энас (дважды), Даниил Липский, Даррен Диц и Даниил Сотишвили. Две шайбы гостей на свой счёт записал Даниэль Спронг.

«Динамо» сыграло 68 матчей, в которых набрало 88 очков, и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Автомобилист» с 84 очками после 68 встреч располагается на четвёртой строчке Восточной конференции.

В первом раунде плей-офф екатеринбургская команда встретится с уфимским «Салатом Юлаевым». Серия начнётся в Екатеринбурге. Соперник минского клуба будет известен по окончании игрового дня.