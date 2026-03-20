Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Локомотив — Металлург, результат матча 20 марта 2026 года, счет 4:1, КХЛ 2025/2026

«Локомотив» одержал уверенную победу над «Металлургом»
Комментарии

Сегодня, 20 марта, в Ярославле завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал магнитогорский «Металлург». Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-2000-Локомотив», одержали хозяева со счётом 4:1.

20 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Фрейз (Кирьянов, Береглазов) – 17:34 (5x5)     2:0 Берёзкин (Каюмов) – 28:56 (5x5)     2:1 Нечаев (Полтавчук, Галенюк) – 53:49 (6x4)     3:1 А. Радулов (Паник) – 58:34 (en)     4:1 Николаев (Фрейз) – 59:03 (5x5)    

На 18-й минуте нападающий «Локомотива» Байрон Фрейз забил первый гол. На 29-й минуте форвард Максим Берёзкин удвоил преимущество ярославской команды. На 54-й минуте нападающий Игорь Нечаев сократил отставание «Металлурга». На 59-й минуте форвард Александр Радулов забросил третью шайбу в ворота магнитогорцев. На последней минуте нападающий Илья Николаев забил четвёртый гол хозяев, установив окончательный счёт — 4:1.

«Локомотив» сыграл 68 матчей, в которых набрал 98 очков, и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Металлург» со 105 очками после 68 встреч располагается на первой строчке Восточной конференции.

Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Фото
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android