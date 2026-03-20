«Локомотив» одержал уверенную победу над «Металлургом»

Сегодня, 20 марта, в Ярославле завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал магнитогорский «Металлург». Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-2000-Локомотив», одержали хозяева со счётом 4:1.

На 18-й минуте нападающий «Локомотива» Байрон Фрейз забил первый гол. На 29-й минуте форвард Максим Берёзкин удвоил преимущество ярославской команды. На 54-й минуте нападающий Игорь Нечаев сократил отставание «Металлурга». На 59-й минуте форвард Александр Радулов забросил третью шайбу в ворота магнитогорцев. На последней минуте нападающий Илья Николаев забил четвёртый гол хозяев, установив окончательный счёт — 4:1.

«Локомотив» сыграл 68 матчей, в которых набрал 98 очков, и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Металлург» со 105 очками после 68 встреч располагается на первой строчке Восточной конференции.