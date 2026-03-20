«Нефтехимик» победил «Спартак» в серии буллитов

Сегодня, 20 марта, в Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором столичный «Спартак» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Победу в серии буллитов одержали гости со счётом 3:2.

На 23-й минуте нападающий «Нефтехимика» Герман Точилкин забил первый гол. На 24-й минуте форвард «Спартака» Герман Рубцов сравнял счёт. На 35-й минуте Рубцов вывел красно-белых вперёд, оформив дубль. На 36-й минуте нападающий нижнекамцев Григорий Селезнёв восстановил равенство в счёте и перевёл игру в овертайм, где команды не смогли выявить победителя. В серии буллитов сильнее оказались гости.

«Спартак» сыграл 68 матчей, в которых набрал 79 очков, и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Нефтехимик» с 71 очком после 68 встреч располагается на седьмой строчке Восточной конференции.