Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Спартак — Нефтехимик, результат матча 20 марта 2026 года, счет 2:3 Б, КХЛ 2025/2026

«Нефтехимик» победил «Спартак» в серии буллитов
Комментарии

Сегодня, 20 марта, в Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором столичный «Спартак» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Победу в серии буллитов одержали гости со счётом 3:2.

20 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 3
Б
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Точилкин (Селезнёв, Квартальнов) – 22:02 (5x5)     1:1 Рубцов (Гутик, Филин) – 23:41 (5x5)     2:1 Рубцов (Филин, Гутик) – 34:47 (5x5)     2:2 Селезнёв (Точилкин) – 35:08 (5x5)     2:3 Артамонов – 65:00    

На 23-й минуте нападающий «Нефтехимика» Герман Точилкин забил первый гол. На 24-й минуте форвард «Спартака» Герман Рубцов сравнял счёт. На 35-й минуте Рубцов вывел красно-белых вперёд, оформив дубль. На 36-й минуте нападающий нижнекамцев Григорий Селезнёв восстановил равенство в счёте и перевёл игру в овертайм, где команды не смогли выявить победителя. В серии буллитов сильнее оказались гости.

«Спартак» сыграл 68 матчей, в которых набрал 79 очков, и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Нефтехимик» с 71 очком после 68 встреч располагается на седьмой строчке Восточной конференции.

Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
В «Спартаке» выгнали топ-легионера прямо перед плей-офф. Главное, что об этом известно
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android