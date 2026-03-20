СКА крупно обыграл «Шанхайских Драконов», Зыков оформил хет-трик

Сегодня, 20 марта, в Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал «Шанхайских Драконов». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ледовый дворец», одержали хозяева со счётом 5:1.
На седьмой минуте нападающий «Шанхайских Драконов» Остин Вагнер забил первый гол. На девятой минуте форвард СКА Никита Недопёкин сравнял счёт. На 11-й минуте нападающий Рокко Гримальди вывел армейцев вперёд. На 14-й минуте форвард Валентин Зыков забросил третью шайбу в ворота китайского клуба. На 27-й минуте Зыков оформил дубль. На 57-й минуте Зыков стал автором хет-трика в этой встрече, установив окончательный счёт — 5:1.
СКА сыграл 68 матчей, в которых набрал 81 очко, и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Шанхайские Драконы» с 54 очками после 68 встреч располагаются на девятой строчке Запада.
- 20 марта 2026
