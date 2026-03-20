Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

СКА — Шанхайские Драконы, результат матча 20 марта 2026 года, счет 5:1, КХЛ 2025/2026

СКА крупно обыграл «Шанхайских Драконов», Зыков оформил хет-трик
Комментарии

Сегодня, 20 марта, в Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал «Шанхайских Драконов». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ледовый дворец», одержали хозяева со счётом 5:1.

20 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 1
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Вагнер (Саттер, Кленденинг) – 06:35 (5x5)     1:1 Недопёкин (Дишковский, Романов) – 08:08 (5x5)     2:1 Гримальди (Короткий, Галенюк) – 10:08 (5x5)     3:1 Зыков (Сапего, Хайруллин) – 13:30 (5x4)     4:1 Зыков (Хайруллин, Плотников) – 26:34 (5x4)     5:1 Зыков (Хайруллин, Воробьёв) – 57:21 (5x4)    

На седьмой минуте нападающий «Шанхайских Драконов» Остин Вагнер забил первый гол. На девятой минуте форвард СКА Никита Недопёкин сравнял счёт. На 11-й минуте нападающий Рокко Гримальди вывел армейцев вперёд. На 14-й минуте форвард Валентин Зыков забросил третью шайбу в ворота китайского клуба. На 27-й минуте Зыков оформил дубль. На 57-й минуте Зыков стал автором хет-трика в этой встрече, установив окончательный счёт — 5:1.

СКА сыграл 68 матчей, в которых набрал 81 очко, и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Шанхайские Драконы» с 54 очками после 68 встреч располагаются на девятой строчке Запада.

Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android