Хет-трик Тодда принёс «Ак Барсу» победу над московским «Динамо»

Сегодня, 20 марта, в Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало казанский «Ак Барс». Победу в игре, проходившей на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва», одержали гости со счётом 7:5.

На девятой минуте нападающий «Динамо» Павел Кудрявцев забил первый гол. На 17-й минуте форвард Иван Зинченко удвоил преимущество бело-голубых. На 19-й минуте нападающий Кирилл Семёнов сократил отставание «Ак Барса».

На 20-й минуте форвард Артём Ильенко вернул хозяевам былое преимущество. На 31-й минуте защитник Митчелл Миллер отыграл одну шайбу казанцев. На 40-й минуте нападающий гостей Александр Хмелевски сравнял счёт. На 41-й минуте форвард Нэйтан Тодд вывел «Ак Барс» вперёд. На 45-й минуте нападающий «Динамо» восстановил равенство в счёте.

На 47-й минуте Тодд вновь вывел казанцев вперёд, оформив дубль. На последней минуте Тодд оформил хет-трик. На последней минуте форвард Артём Чернов сократил отставание бело-голубых. Спустя 23 секунды нападающий Александр Барабанов вернул гостям былое преимущество, установив окончательный счёт — 7:5.