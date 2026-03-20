Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Динамо М — Ак Барс, результат матча 20 марта 2026 года, счет 5:7, КХЛ 2025/2026

Хет-трик Тодда принёс «Ак Барсу» победу над московским «Динамо»
Комментарии

Сегодня, 20 марта, в Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало казанский «Ак Барс». Победу в игре, проходившей на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва», одержали гости со счётом 7:5.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 7
Ак Барс
Казань
1:0 Кудрявцев – 08:20 (4x5)     2:0 Зинченко (Кол, Дер-Аргучинцев) – 16:38 (5x5)     2:1 Семёнов (Барабанов, Билялов) – 18:37 (4x5)     3:1 Ильенко (Адамчук, Сергеев) – 19:17 (5x4)     3:2 Миллер (Тодд, Сафонов) – 30:14 (5x4)     3:3 Хмелевски (Сафонов, Тодд) – 39:54 (5x3)     3:4 Тодд (Галимов, Сафонов) – 40:33 (5x3)     4:4 Галимов (Чернов, Бондарь) – 44:53 (5x5)     4:5 Тодд (Галимов, Хмелевски) – 47:05 (5x4)     4:6 Тодд – 58:59 (en)     5:6 Чернов – 59:14 (5x5)     5:7 Барабанов (Галимов, Марченко) – 59:37 (en)    

На девятой минуте нападающий «Динамо» Павел Кудрявцев забил первый гол. На 17-й минуте форвард Иван Зинченко удвоил преимущество бело-голубых. На 19-й минуте нападающий Кирилл Семёнов сократил отставание «Ак Барса».

На 20-й минуте форвард Артём Ильенко вернул хозяевам былое преимущество. На 31-й минуте защитник Митчелл Миллер отыграл одну шайбу казанцев. На 40-й минуте нападающий гостей Александр Хмелевски сравнял счёт. На 41-й минуте форвард Нэйтан Тодд вывел «Ак Барс» вперёд. На 45-й минуте нападающий «Динамо» восстановил равенство в счёте.

На 47-й минуте Тодд вновь вывел казанцев вперёд, оформив дубль. На последней минуте Тодд оформил хет-трик. На последней минуте форвард Артём Чернов сократил отставание бело-голубых. Спустя 23 секунды нападающий Александр Барабанов вернул гостям былое преимущество, установив окончательный счёт — 7:5.

Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Видео
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android