Стали известны все пары первого раунда плей-офф КХЛ

Сегодня, 20 марта, завершился регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2025/2026. По итогам игрового дня определились все пары первого раунда плей-офф КХЛ.

Западная конференция:

«Локомотив» (1) — «Спартак» (8);

«Динамо» Минск (2) — «Динамо» Москва (7);

«Северсталь» (3) — «Торпедо» (6);

ЦСКА (4) — СКА (5).

Восточная конференция:

«Металлург» (1) — «Сибирь» (8);

«Авангард» (2) — «Нефтехимик» (7);

«Ак Барс» (3) — «Трактор» (6);

«Автомобилист» (4) — «Салават Юлаев» (5).

Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Точные даты и время начала матчей станут известны позднее. Действующим обладателем Кубка Гагарина является «Локомотив».