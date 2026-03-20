Стали известны все пары первого раунда плей-офф КХЛ

Стали известны все пары первого раунда плей-офф КХЛ
Сегодня, 20 марта, завершился регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2025/2026. По итогам игрового дня определились все пары первого раунда плей-офф КХЛ.

Западная конференция:

«Локомотив» (1) — «Спартак» (8);
«Динамо» Минск (2) — «Динамо» Москва (7);
«Северсталь» (3) — «Торпедо» (6);
ЦСКА (4) — СКА (5).

Восточная конференция:

«Металлург» (1) — «Сибирь» (8);
«Авангард» (2) — «Нефтехимик» (7);
«Ак Барс» (3) — «Трактор» (6);
«Автомобилист» (4) — «Салават Юлаев» (5).

Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Точные даты и время начала матчей станут известны позднее. Действующим обладателем Кубка Гагарина является «Локомотив».

