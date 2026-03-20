Расписание матчей первого раунда Кубка Гагарина

Сегодня, 20 марта, завершился 18-й регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги, по итогам которого определились пары первого раунда розыгрыша Кубка Гагарина. Стало известно расписание матчей 1/8 финала плей-офф КХЛ.

Западная конференция:

«Локомотив» (1) – «Спартак» (8) – 24, 26, 28, 30 марта, 1*, 3*, 5* апреля;
«Динамо» Минск (2) – «Динамо» Москва (7) — 24, 26, 28, 30 марта, 1*, 3*, 5* апреля;
«Северсталь» (3) – «Торпедо» (6) – 23, 25, 27, 29, 31* марта, 2*, 4* апреля;
ЦСКА (4) – СКА (5) – 23, 25, 27, 29, 31* марта, 2*, 4* апреля.

Восточная конференция:

«Металлург» (1) – «Сибирь» (8) — 24, 26, 28, 30 марта, 1*, 3*, 5* апреля;
«Авангард» (2) – «Нефтехимик» (7) — 24, 26, 28, 30 марта, 1*, 3*, 5* апреля;
«Ак Барс» (3) – «Трактор» (6) — 23, 25, 27, 29, 31* марта, 2*, 4* апреля;
«Автомобилист» (4) – «Салават Юлаев» (5) — 23, 25, 27, 29, 31* марта, 2*, 4* апреля.

* если потребуется

