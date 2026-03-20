Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сэм Энас из минского «Динамо» стал лучшим бомбардиром регулярки сезона-2025/2026

Комментарии

Сегодня, 20 марта, завершился регулярный чемпионат КХЛ сезона-2025/2026, по итогам которого определились лауреаты в статистических номинациях.

Лучшим бомбардиром впервые в карьере стал форвард минского «Динамо» Сэм Энас, набравший 89 (32+57) очков в 67 матчах и установивший новый рекорд результативности за один регулярный чемпионат для иностранцев. Также он оказался первым представителем белорусского клуба, который выиграл этот трофей, а также третьим иностранцем после Дмитрия Яшкина и Джоша Ливо, набравшим наибольшее количество очков.

Лучшим снайпером впервые в карьере стал нападающий «Металлурга» Роман Канцеров, забросивший 36 шайб в 63 матчах. Он оказался третьим представителем клуба, выигравшим этот трофей, после Яна Марека и Сергея Мозякина (четырежды). Канцеров стал самым молодым лучшим снайпером сезона. На момент окончания регулярного чемпионата возраст Романа составляет 21 год 181 день, предыдущий рекорд принадлежал Кириллу Капризову (ЦСКА) – 21 год 302 дня.

Лучшим бомбардиром среди защитников впервые в карьере стал Дамир Шарипзянов из «Авангарда», набравший 67 (23+44) очков в 66 встречах. Он установил рекорд результативности за одну регулярку и оказался первым игроком омского клуба, выигравшим этот трофей.

Лучшим по показателю «+/-» стал защитник «Локомотива» Мартин Гернат, отыгравший 59 матчей с суммарным показателем «+34». Он оказался первым игроком ярославской команды, завоевавшим этот трофей.

Самой результативной тройкой чемпионата стало сочетание Сэм ЭнасВиталий ПинчукАлекс Лимож из «Динамо» Минск, забросившие на троих 68 шайб. Они оказались первыми представителями минчан, выигравшими этот трофей.

Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android