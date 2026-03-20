Сэм Энас из минского «Динамо» стал лучшим бомбардиром регулярки сезона-2025/2026

Сегодня, 20 марта, завершился регулярный чемпионат КХЛ сезона-2025/2026, по итогам которого определились лауреаты в статистических номинациях.

Лучшим бомбардиром впервые в карьере стал форвард минского «Динамо» Сэм Энас, набравший 89 (32+57) очков в 67 матчах и установивший новый рекорд результативности за один регулярный чемпионат для иностранцев. Также он оказался первым представителем белорусского клуба, который выиграл этот трофей, а также третьим иностранцем после Дмитрия Яшкина и Джоша Ливо, набравшим наибольшее количество очков.

Лучшим снайпером впервые в карьере стал нападающий «Металлурга» Роман Канцеров, забросивший 36 шайб в 63 матчах. Он оказался третьим представителем клуба, выигравшим этот трофей, после Яна Марека и Сергея Мозякина (четырежды). Канцеров стал самым молодым лучшим снайпером сезона. На момент окончания регулярного чемпионата возраст Романа составляет 21 год 181 день, предыдущий рекорд принадлежал Кириллу Капризову (ЦСКА) – 21 год 302 дня.

Лучшим бомбардиром среди защитников впервые в карьере стал Дамир Шарипзянов из «Авангарда», набравший 67 (23+44) очков в 66 встречах. Он установил рекорд результативности за одну регулярку и оказался первым игроком омского клуба, выигравшим этот трофей.

Лучшим по показателю «+/-» стал защитник «Локомотива» Мартин Гернат, отыгравший 59 матчей с суммарным показателем «+34». Он оказался первым игроком ярославской команды, завоевавшим этот трофей.

Самой результативной тройкой чемпионата стало сочетание Сэм Энас – Виталий Пинчук – Алекс Лимож из «Динамо» Минск, забросившие на троих 68 шайб. Они оказались первыми представителями минчан, выигравшими этот трофей.