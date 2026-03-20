Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2025/2026 установил рекорды посещаемости

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 установил новые рекорды посещаемости. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

748 матчей регулярки нынешнего сезона посетили 5 874 018 зрителей, что на 167 тыс. улучшило рекорд прошлого сезона по общей посещаемости встреч чемпионата.

Средняя посещаемость составила 7853 зрителя, что также стало новым рекордом. Предыдущее лучшее достижение было установлено годом ранее – 7298.

Со 100-процентной заполняемостью закончили сезон три клуба – минское «Динамо», челябинский «Трактор» и нижегородское «Торпедо». Лучшую среднюю посещаемость показали «Динамо» Минск (15 086), омский «Авангард» (12 001), новосибирская «Сибирь» (11 334), санкт-петербургский СКА (11 234) и екатеринбургский «Автомобилист» (9972).