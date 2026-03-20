Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2025/2026 установил рекорды посещаемости

Комментарии

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 установил новые рекорды посещаемости. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

748 матчей регулярки нынешнего сезона посетили 5 874 018 зрителей, что на 167 тыс. улучшило рекорд прошлого сезона по общей посещаемости встреч чемпионата.

Средняя посещаемость составила 7853 зрителя, что также стало новым рекордом. Предыдущее лучшее достижение было установлено годом ранее – 7298.

Со 100-процентной заполняемостью закончили сезон три клуба – минское «Динамо», челябинский «Трактор» и нижегородское «Торпедо». Лучшую среднюю посещаемость показали «Динамо» Минск (15 086), омский «Авангард» (12 001), новосибирская «Сибирь» (11 334), санкт-петербургский СКА (11 234) и екатеринбургский «Автомобилист» (9972).

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android