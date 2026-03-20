Гатиятулин прокомментировал победу над «Динамо» в матче с 12 заброшенными шайбами

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о победе над московским «Динамо» (7:5) в заключительном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
— Давали паузу ребятам в прошлом матче, сегодня вернули [основной состав]. Рассматривали встречу как подготовку перед плей-офф, чтобы посмотреть, какие коррективы ещё можно внести. Командная победа, нашим болельщикам спасибо за поддержку.
— Когда увидели, каким составом будет играть «Динамо», какие мысли были? Насколько полезным получился матч? У соперника, по сути, не было бригад большинства.
— Не могу комментировать соперника, у нас свои задачи, фокус делаем на своей игре, своих сочетаниях и моментах.
— Насколько вас тревожит, что пропустили от такого состава «Динамо» пять шайб? Это тревожный звонок для обороны?
— Я сказал, что каждая игра даёт информацию. Есть информация, мы её проанализируем и за оставшееся время будем исправлять, вносить коррективы, – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.
- 20 марта 2026
-
23:43
-
23:38
-
23:30
-
23:24
-
23:16
-
23:12
-
23:04
-
23:00
-
22:56
-
22:50
-
22:46
-
22:42
-
22:26
-
22:07
-
22:05
-
21:59
-
21:53
-
21:44
-
21:33
-
21:04
-
21:00
-
20:48
-
20:32
-
20:16
-
20:02
-
19:36
-
19:24
-
19:12
-
18:54
-
18:38
-
18:32
-
18:18
-
18:08
-
17:14
-
16:58