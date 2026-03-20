Гатиятулин прокомментировал победу над «Динамо» в матче с 12 заброшенными шайбами

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о победе над московским «Динамо» (7:5) в заключительном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Давали паузу ребятам в прошлом матче, сегодня вернули [основной состав]. Рассматривали встречу как подготовку перед плей-офф, чтобы посмотреть, какие коррективы ещё можно внести. Командная победа, нашим болельщикам спасибо за поддержку.

— Когда увидели, каким составом будет играть «Динамо», какие мысли были? Насколько полезным получился матч? У соперника, по сути, не было бригад большинства.

— Не могу комментировать соперника, у нас свои задачи, фокус делаем на своей игре, своих сочетаниях и моментах.

— Насколько вас тревожит, что пропустили от такого состава «Динамо» пять шайб? Это тревожный звонок для обороны?

— Я сказал, что каждая игра даёт информацию. Есть информация, мы её проанализируем и за оставшееся время будем исправлять, вносить коррективы, – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.