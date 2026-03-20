Гатиятулин прокомментировал победу над «Динамо» в матче с 12 заброшенными шайбами

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о победе над московским «Динамо» (7:5) в заключительном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 7
Ак Барс
Казань
1:0 Кудрявцев – 08:20 (4x5)     2:0 Зинченко (Кол, Дер-Аргучинцев) – 16:38 (5x5)     2:1 Семёнов (Барабанов, Билялов) – 18:37 (4x5)     3:1 Ильенко (Адамчук, Сергеев) – 19:17 (5x4)     3:2 Миллер (Тодд, Сафонов) – 30:14 (5x4)     3:3 Хмелевски (Сафонов, Тодд) – 39:54 (5x3)     3:4 Тодд (Галимов, Сафонов) – 40:33 (5x3)     4:4 Галимов (Чернов, Бондарь) – 44:53 (5x5)     4:5 Тодд (Галимов, Хмелевски) – 47:05 (5x4)     4:6 Тодд – 58:59 (en)     5:6 Чернов (Адамчук) – 59:14 (5x5)     5:7 Барабанов (Галимов, Марченко) – 59:37 (en)    

— Давали паузу ребятам в прошлом матче, сегодня вернули [основной состав]. Рассматривали встречу как подготовку перед плей-офф, чтобы посмотреть, какие коррективы ещё можно внести. Командная победа, нашим болельщикам спасибо за поддержку.

— Когда увидели, каким составом будет играть «Динамо», какие мысли были? Насколько полезным получился матч? У соперника, по сути, не было бригад большинства.
— Не могу комментировать соперника, у нас свои задачи, фокус делаем на своей игре, своих сочетаниях и моментах.

— Насколько вас тревожит, что пропустили от такого состава «Динамо» пять шайб? Это тревожный звонок для обороны?
— Я сказал, что каждая игра даёт информацию. Есть информация, мы её проанализируем и за оставшееся время будем исправлять, вносить коррективы, – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

