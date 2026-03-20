Главный тренер «Ак Барса» высказался о состоянии вратаря Билялова перед плей-офф
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после победы над московским «Динамо» (7:5) прокомментировал состояние вратаря казанской команды Тимура Билялова перед стартом плей-офф.
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 7
Ак Барс
Казань
1:0 Кудрявцев – 08:20 (4x5) 2:0 Зинченко (Кол, Дер-Аргучинцев) – 16:38 (5x5) 2:1 Семёнов (Барабанов, Билялов) – 18:37 (4x5) 3:1 Ильенко (Адамчук, Сергеев) – 19:17 (5x4) 3:2 Миллер (Тодд, Сафонов) – 30:14 (5x4) 3:3 Хмелевски (Сафонов, Тодд) – 39:54 (5x3) 3:4 Тодд (Галимов, Сафонов) – 40:33 (5x3) 4:4 Галимов (Чернов, Бондарь) – 44:53 (5x5) 4:5 Тодд (Галимов, Хмелевски) – 47:05 (5x4) 4:6 Тодд – 58:59 (en) 5:6 Чернов (Адамчук) – 59:14 (5x5) 5:7 Барабанов (Галимов, Марченко) – 59:37 (en)
— Тимур Билялов вернулся в ворота после травмы. Каково его состояние перед плей-офф?
— У Тимура было повреждение, он пропускал [игры], сейчас набирает оптимальные кондиции. Есть ещё пару дней подготовиться. Но я говорил также, что мы в полной мере можем рассчитывать и на Макса [Арефьева], – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.
В нынешнем сезоне 30-летний вратарь провёл 47 встреч, в которых одержал 25 побед при коэффициенте надёжности 2,35 и 91,9% отражённых бросков.
