Главный тренер «Ак Барса» высказался о состоянии вратаря Билялова перед плей-офф

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после победы над московским «Динамо» (7:5) прокомментировал состояние вратаря казанской команды Тимура Билялова перед стартом плей-офф.

— Тимур Билялов вернулся в ворота после травмы. Каково его состояние перед плей-офф?

— У Тимура было повреждение, он пропускал [игры], сейчас набирает оптимальные кондиции. Есть ещё пару дней подготовиться. Но я говорил также, что мы в полной мере можем рассчитывать и на Макса [Арефьева], – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

В нынешнем сезоне 30-летний вратарь провёл 47 встреч, в которых одержал 25 побед при коэффициенте надёжности 2,35 и 91,9% отражённых бросков.