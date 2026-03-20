Главный тренер «Шанхайских Драконов»: хлопнуть дверью не получилось — СКА умные и быстрые

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Митч Лав прокомментировал поражение от СКА (1:5) в заключительном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Сегодня мы завершили сезон именно так, как вы видите в счёте, сказать особенно больше нечего. Мы будем заново строить хорошую игру уже в новом сезоне, будут определённые ротации, хочу видеть не смиренность от проигрыша, а хотя бы спортивную злость. Хлопнуть дверью сегодня не получилось: СКА – команда, которая играет умно, быстро, а мы, уступая в счёте 1:4, только и делали, что сидели в штрафном боксе», — передаёт слова Лава корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.