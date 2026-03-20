Главный тренер «Шанхайских Драконов»: хлопнуть дверью не получилось — СКА умные и быстрые

Главный тренер «Шанхайских Драконов»: хлопнуть дверью не получилось — СКА умные и быстрые
Главный тренер «Шанхайских Драконов» Митч Лав прокомментировал поражение от СКА (1:5) в заключительном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 1
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Вагнер (Саттер, Кленденинг) – 06:35 (5x5)     1:1 Недопёкин (Дишковский, Романов) – 08:08 (5x5)     2:1 Гримальди (Короткий, Галенюк) – 10:08 (5x5)     3:1 Зыков (Сапего, Хайруллин) – 13:30 (5x4)     4:1 Зыков (Хайруллин, Плотников) – 26:34 (5x4)     5:1 Зыков (Хайруллин, Воробьёв) – 57:21 (5x4)    

«Сегодня мы завершили сезон именно так, как вы видите в счёте, сказать особенно больше нечего. Мы будем заново строить хорошую игру уже в новом сезоне, будут определённые ротации, хочу видеть не смиренность от проигрыша, а хотя бы спортивную злость. Хлопнуть дверью сегодня не получилось: СКА – команда, которая играет умно, быстро, а мы, уступая в счёте 1:4, только и делали, что сидели в штрафном боксе», — передаёт слова Лава корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

