Главный тренер «Шанхайских Драконов»: хлопнуть дверью не получилось — СКА умные и быстрые
Поделиться
Главный тренер «Шанхайских Драконов» Митч Лав прокомментировал поражение от СКА (1:5) в заключительном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 1
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Вагнер (Саттер, Кленденинг) – 06:35 (5x5) 1:1 Недопёкин (Дишковский, Романов) – 08:08 (5x5) 2:1 Гримальди (Короткий, Галенюк) – 10:08 (5x5) 3:1 Зыков (Сапего, Хайруллин) – 13:30 (5x4) 4:1 Зыков (Хайруллин, Плотников) – 26:34 (5x4) 5:1 Зыков (Хайруллин, Воробьёв) – 57:21 (5x4)
«Сегодня мы завершили сезон именно так, как вы видите в счёте, сказать особенно больше нечего. Мы будем заново строить хорошую игру уже в новом сезоне, будут определённые ротации, хочу видеть не смиренность от проигрыша, а хотя бы спортивную злость. Хлопнуть дверью сегодня не получилось: СКА – команда, которая играет умно, быстро, а мы, уступая в счёте 1:4, только и делали, что сидели в штрафном боксе», — передаёт слова Лава корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.
Комментарии
- 20 марта 2026
-
23:48
-
23:43
-
23:38
-
23:30
-
23:24
-
23:16
-
23:12
-
23:04
-
23:00
-
22:56
-
22:50
-
22:46
-
22:42
-
22:26
-
22:07
-
22:05
-
21:59
-
21:53
-
21:44
-
21:33
-
21:04
-
21:00
-
20:48
-
20:32
-
20:16
-
20:02
-
19:36
-
19:24
-
19:12
-
18:54
-
18:38
-
18:32
-
18:18
-
18:08
-
17:14