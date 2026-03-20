Ларионов оценил победу СКА над «Шанхайскими Драконами»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о победе над «Шанхайскими Драконами (5:1) в последнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«На хорошей ноте закончили регулярку. Если говорить про соперника, то ребята старались, даже когда ты уже потерял все шансы, всё равно есть спортивная честь. Нужно выйти и отыграть, они это сделали. Наших ребят – с победой, Валентина Зыкова – с хет-триком. Была шикарная поддержка, всё главное начинается через пару дней. Времени на раскачку нет, перевернём страницу регулярного сезона, он прошёл на одном дыхании. Уже конец марта — начало плей-офф.

Непростой характер у таких игр, когда сопернику терять нечего, у них уже наверняка куплены билеты на отдых. Очень важно было держать фокус, концентрацию, никогда не знаешь, как всё может пойти. Об этом было сказано перед игрой, команда соперника может забивать, они обыграли нас в первой встрече достаточно серьёзно.

Была к ребятам простая просьба – отнестись к игре профессионально. Мы не смотрели в таблицу, кто с кем играет, нужно было донести до ребят план на игру и отнестись к игре с уважением, с рабочей этикой. Не всё получилось, но важно было выиграть и закончить сезон на хорошей ноте. Перед плей-офф важна победа», – передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.