Главный тренер СКА Ларионов ответил, каким будет состав на игры плей-офф

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после победы над «Шанхайскими Драконами» (5:1) в заключительном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги рассказал о формировании состава на игры плей-офф.

«Сделали такой ход с составом, в Новосибирске дали отдохнуть Сергею Сапего и Андрею Педану, сегодня пропускали матч Лайпсик и Бландизи. Дальше будет тренерское собрание, обсудим состав, соперника. Ребятам дадим полную информацию о том, что происходит, ясность по составу будет за день до игры», – передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. В первом раунде СКА встретится с ЦСКА. Серия начнётся в Москве.