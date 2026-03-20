Главный тренер СКА Ларионов ответил, каким будет состав на игры плей-офф
Поделиться
Главный тренер СКА Игорь Ларионов после победы над «Шанхайскими Драконами» (5:1) в заключительном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги рассказал о формировании состава на игры плей-офф.
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 1
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Вагнер (Саттер, Кленденинг) – 06:35 (5x5) 1:1 Недопёкин (Дишковский, Романов) – 08:08 (5x5) 2:1 Гримальди (Короткий, Галенюк) – 10:08 (5x5) 3:1 Зыков (Сапего, Хайруллин) – 13:30 (5x4) 4:1 Зыков (Хайруллин, Плотников) – 26:34 (5x4) 5:1 Зыков (Хайруллин, Воробьёв) – 57:21 (5x4)
«Сделали такой ход с составом, в Новосибирске дали отдохнуть Сергею Сапего и Андрею Педану, сегодня пропускали матч Лайпсик и Бландизи. Дальше будет тренерское собрание, обсудим состав, соперника. Ребятам дадим полную информацию о том, что происходит, ясность по составу будет за день до игры», – передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. В первом раунде СКА встретится с ЦСКА. Серия начнётся в Москве.
Комментарии
- 20 марта 2026
-
23:48
-
23:43
-
23:38
-
23:30
-
23:24
-
23:16
-
23:12
-
23:04
-
23:00
-
22:56
-
22:50
-
22:46
-
22:42
-
22:26
-
22:07
-
22:05
-
21:59
-
21:53
-
21:44
-
21:33
-
21:04
-
21:00
-
20:48
-
20:32
-
20:16
-
20:02
-
19:36
-
19:24
-
19:12
-
18:54
-
18:38
-
18:32
-
18:18
-
18:08
-
17:14