Главный тренер СКА Ларионов ответил, каким будет состав на игры плей-офф

Главный тренер СКА Ларионов ответил, каким будет состав на игры плей-офф
Главный тренер СКА Игорь Ларионов после победы над «Шанхайскими Драконами» (5:1) в заключительном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги рассказал о формировании состава на игры плей-офф.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 1
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Вагнер (Саттер, Кленденинг) – 06:35 (5x5)     1:1 Недопёкин (Дишковский, Романов) – 08:08 (5x5)     2:1 Гримальди (Короткий, Галенюк) – 10:08 (5x5)     3:1 Зыков (Сапего, Хайруллин) – 13:30 (5x4)     4:1 Зыков (Хайруллин, Плотников) – 26:34 (5x4)     5:1 Зыков (Хайруллин, Воробьёв) – 57:21 (5x4)    

«Сделали такой ход с составом, в Новосибирске дали отдохнуть Сергею Сапего и Андрею Педану, сегодня пропускали матч Лайпсик и Бландизи. Дальше будет тренерское собрание, обсудим состав, соперника. Ребятам дадим полную информацию о том, что происходит, ясность по составу будет за день до игры», – передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. В первом раунде СКА встретится с ЦСКА. Серия начнётся в Москве.

