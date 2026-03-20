Главный тренер «Динамо» объяснил поражение со счётом 5:7 в матче с «Ак Барсом»

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов прокомментировал поражение от «Ак Барса» (5:7) в последнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 7
Ак Барс
Казань
1:0 Кудрявцев – 08:20 (4x5)     2:0 Зинченко (Кол, Дер-Аргучинцев) – 16:38 (5x5)     2:1 Семёнов (Барабанов, Билялов) – 18:37 (4x5)     3:1 Ильенко (Адамчук, Сергеев) – 19:17 (5x4)     3:2 Миллер (Тодд, Сафонов) – 30:14 (5x4)     3:3 Хмелевски (Сафонов, Тодд) – 39:54 (5x3)     3:4 Тодд (Галимов, Сафонов) – 40:33 (5x3)     4:4 Галимов (Чернов, Бондарь) – 44:53 (5x5)     4:5 Тодд (Галимов, Хмелевски) – 47:05 (5x4)     4:6 Тодд – 58:59 (en)     5:6 Чернов (Адамчук) – 59:14 (5x5)     5:7 Барабанов (Галимов, Марченко) – 59:37 (en)    

— В первом периоде хорошо начали, активно, забили в меньшинстве. Потом забили «пять на пять» и в большинстве. Вели по счёту, а потом удаления сломали игру. Когда 16 минут, почти один период, играешь в меньшинстве, очень сложно выиграть. Плюс, конечно, неудачный запрос взяли, это сказалось на игре. Поэтому сказал ребятам, что дисциплина нас сегодня подвела. Надо убирать эти удаления, разговоры с судьями, в плей-офф за это будут наказывать.

— Вы сегодня попробовали Давыдова в основном составе. Не играли лидеры команды. Довольны ли тем, как развивается команда ВХЛ, и вашим резервом?
— Да, мы довольны, кто сегодня заменил основных, хорошо проявили себя. Давыдов играл с Гусевым и Дер-Аргучинцевым, быстрый, сыграл хорошо, добавил им движения. Ну и Бондарь, Прохоров и Чернов смотрелись на фоне Казани достойно.

— Ансель Галимов сказал, что «Динамо» не играло в поддавки с учётом турнирной ситуации. Какая команда по стилю вас больше устраивала в плей-офф? Могли ли мысли о плей-офф сказаться на игроках, в том числе в плане удалений?
— Мы ещё в прошлом матче играли на победу, чтобы забраться в четвёрку. Сегодня тоже ребятам сказал, что нужно очко, чтобы остаться пятыми. В первой половине игры это получалось, потом начались удаления. Не знаю, отчего это – от избытка эмоций или начали нервничать. Мне сложно судить, я не слышал, что сказали… Два удаления за разговоры с судьями. Могут давать, могут не давать, не думаю, что кто-то кого-то посылал куда-то. Это на усмотрение судей, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

