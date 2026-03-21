Царь болел на трибуне, Денисенко эффектно летал через соперника. Фото победы «Ак Барса»

20 марта в Москве на льду стадиона «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Ак Барс» одержал победу над «Динамо». Встреча завершилась со счетом 7:5 в пользу казанской команды.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Ак Барс» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

По окончанию игрового дня завершился регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2025/2026. По итогам игрового дня определились все пары первого раунда плей-офф КХЛ.

Западная конференция:

«Локомотив» (1) — «Спартак» (8);

«Динамо» Минск (2) — «Динамо» Москва (7);

«Северсталь» (3) — «Торпедо» (6);

ЦСКА (4) — СКА (5).

Восточная конференция:

«Металлург» (1) — «Сибирь» (8);

«Авангард» (2) — «Нефтехимик» (7);

«Ак Барс» (3) — «Трактор» (6);

«Автомобилист» (4) — «Салават Юлаев» (5).