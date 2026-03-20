Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вячеслав Козлов ответил, рад ли он дополнительному дню на подготовку к старту плей-офф

Вячеслав Козлов ответил, рад ли он дополнительному дню на подготовку к старту плей-офф
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов после поражения от «Ак Барса» (5:7) заявил, что дополнительный день на подготовку к плей-офф пойдёт на пользу команде.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 7
Ак Барс
Казань
1:0 Кудрявцев – 08:20 (4x5)     2:0 Зинченко (Кол, Дер-Аргучинцев) – 16:38 (5x5)     2:1 Семёнов (Барабанов, Билялов) – 18:37 (4x5)     3:1 Ильенко (Адамчук, Сергеев) – 19:17 (5x4)     3:2 Миллер (Тодд, Сафонов) – 30:14 (5x4)     3:3 Хмелевски (Сафонов, Тодд) – 39:54 (5x3)     3:4 Тодд (Галимов, Сафонов) – 40:33 (5x3)     4:4 Галимов (Чернов, Бондарь) – 44:53 (5x5)     4:5 Тодд (Галимов, Хмелевски) – 47:05 (5x4)     4:6 Тодд – 58:59 (en)     5:6 Чернов (Адамчук) – 59:14 (5x5)     5:7 Барабанов (Галимов, Марченко) – 59:37 (en)    

— Матч пропускал капитан команды Игорь Ожиганов. Его ассистентами всегда были Ильенко и Слепышев, сегодня они были снова в этой роли, а капитаном стал Кирилл Адамчук, который не был ассистентом Ожиганова. Вы принимали решение назначить Кирилла капитаном или команда? Если вы, какая была мотивация?
— Мы тренерским штабом решили, Адамчук заслужил, поэтому дали ему капитанскую повязку.

— Серия с «Динамо» Минск начнётся на день позже, чем могла бы начаться серия с ЦСКА. Пойдёт ли на пользу дополнительный день на подготовку? Возможно, это поможет Комтуа, Римашевскому набрать форму к старту серии?
— Конечно, ещё один дополнительный день пойдёт на пользу, можно и отдохнуть, и подготовиться. 23-е [число] время на подготовку уже практически не давало бы, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android