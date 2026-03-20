Вячеслав Козлов ответил, рад ли он дополнительному дню на подготовку к старту плей-офф

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов после поражения от «Ак Барса» (5:7) заявил, что дополнительный день на подготовку к плей-офф пойдёт на пользу команде.
— Матч пропускал капитан команды Игорь Ожиганов. Его ассистентами всегда были Ильенко и Слепышев, сегодня они были снова в этой роли, а капитаном стал Кирилл Адамчук, который не был ассистентом Ожиганова. Вы принимали решение назначить Кирилла капитаном или команда? Если вы, какая была мотивация?
— Мы тренерским штабом решили, Адамчук заслужил, поэтому дали ему капитанскую повязку.
— Серия с «Динамо» Минск начнётся на день позже, чем могла бы начаться серия с ЦСКА. Пойдёт ли на пользу дополнительный день на подготовку? Возможно, это поможет Комтуа, Римашевскому набрать форму к старту серии?
— Конечно, ещё один дополнительный день пойдёт на пользу, можно и отдохнуть, и подготовиться. 23-е [число] время на подготовку уже практически не давало бы, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 20 марта 2026
