Президент КХЛ Морозов прокомментировал итоги регулярного чемпионата

Президент КХЛ Алексей Морозов подвёл итоги регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и заявил, что в борьбе за Кубок Гагарина нет ярко выраженного фаворита.

«Регулярный чемпионат сезона-2025/2026 завершён, и каким же горячим он получился! Интрига на Западе держалась до последних минут, мы только что узнали итоговые пары первого раунда. Все считали расклады, кто на кого выйдет – невероятное напряжение! Чемпионат КХЛ – синоним высокой конкуренции, непредсказуемости и зрелищности.

Cезон уже стал историческим: обновлён рекорд посещаемости – 5,8 млн болельщиков активно поддерживали свои команды на трибунах. Мы гордимся этим и благодарны каждому зрителю нашей большой хоккейной семьи.

«Металлург» устроил голевой фейерверк, установив новый рекорд результативности, Дамир Шарипзянов побил бомбардирский рекорд для защитников, который несколько лет казался недосягаемым, а Сэм Энас повторил рекорд Никиты Гусева. Лига и клубы растут и развиваются по всем направлениям – это вызывает настоящую радость.

Успешно прошли наши главные проекты – зрелищный Матч звёзд КХЛ в Екатеринбурге, где несколько дней кипела атмосфера праздника, и игры KHL World Games в Шанхае, которые стали настоящим расширением горизонтов хоккея!

Всего через два дня стартует главная битва за Кубок Гагарина, и нет ярко выраженного фаворита. Да, кто-то выглядел мощнее в регулярном чемпионате, но в истории КХЛ достаточно примеров, когда команды с более низким посевом творили настоящие сенсации. Нас ждут бескомпромиссные матчи и самые яркие эмоции – скорее бы начать!» — приводит слова Морозова пресс-служба КХЛ.