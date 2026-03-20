Квартальнов высказался о победе минского «Динамо» над «Автомобилистом»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал разгромную победу над «Автомобилистом» (8:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 марта 2026, пятница. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
8 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Кузнецов (Стась, Сотишвили) – 04:34 (5x5)     2:0 Кузнецов – 06:32 (5x5)     3:0 Энас (Диц, Лимож) – 18:30 (5x5)     4:0 Липский (Хэмилтон, Шипачёв) – 23:10 (5x5)     5:0 Энас (Пинчук, Диц) – 24:44 (5x5)     6:0 Диц (Кузнецов, Сотишвили) – 33:47 (5x5)     6:1 Спронг (Кизимов, Юдин) – 38:05 (5x4)     7:1 Кузнецов (Лимож, Смит) – 42:44 (5x4)     7:2 Спронг – 46:53 (5x5)     8:2 Сотишвили (Хэмилтон, Стась) – 52:45 (5x5)    

– У нас игра удалась сегодня. Может быть, команда соперника была в усечённом составе, но мы преследуем свои цели. Мы играли практически боевым составом. Было хорошее начало, и оно предрешило исход.

– Понимаем, что было два варианта: либо сохранить игровой тонус, либо дать хоккеистам отдохнуть. Вы выбрали сохранить тонус. Почему?
– Прежде всего мы играем дома, логистика позволяет. Ребята здесь остаются, никуда не едем. Мы понимали ещё вчера, что заняли второе место и начинаем 24-го числа, у нас есть лишний день. Приняли такое решение. Неделя перерыва – многовато было бы, если бы ребята отдыхали без игры.

– Во вторник стартует плей-офф. В соперниках – московское «Динамо». Какая первая мысль, когда узнали соперника?
– Буквально сейчас узнал, может быть, 5-10 минут назад. Сейчас пока не готов сказать. Мы прекрасно знаем, что это за команда. Серьёзный коллектив, большая команда. Сейчас будем к ней готовиться. Пока тяжело что-то сказать. У нас, наверное, будет открытая тренировка в воскресенье, там уже чуть побольше расскажем, — приводит слова Квартальнова пресс-служба «Динамо».

Материалы по теме
Московское «Динамо» попало на Минск, СКА — на ЦСКА! Пары плей-офф КХЛ, LIVE!
