Квартальнов высказался о победе минского «Динамо» над «Автомобилистом»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал разгромную победу над «Автомобилистом» (8:2).

– У нас игра удалась сегодня. Может быть, команда соперника была в усечённом составе, но мы преследуем свои цели. Мы играли практически боевым составом. Было хорошее начало, и оно предрешило исход.

– Понимаем, что было два варианта: либо сохранить игровой тонус, либо дать хоккеистам отдохнуть. Вы выбрали сохранить тонус. Почему?

– Прежде всего мы играем дома, логистика позволяет. Ребята здесь остаются, никуда не едем. Мы понимали ещё вчера, что заняли второе место и начинаем 24-го числа, у нас есть лишний день. Приняли такое решение. Неделя перерыва – многовато было бы, если бы ребята отдыхали без игры.

– Во вторник стартует плей-офф. В соперниках – московское «Динамо». Какая первая мысль, когда узнали соперника?

– Буквально сейчас узнал, может быть, 5-10 минут назад. Сейчас пока не готов сказать. Мы прекрасно знаем, что это за команда. Серьёзный коллектив, большая команда. Сейчас будем к ней готовиться. Пока тяжело что-то сказать. У нас, наверное, будет открытая тренировка в воскресенье, там уже чуть побольше расскажем, — приводит слова Квартальнова пресс-служба «Динамо».