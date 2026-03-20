Квартальнов: Сэм Энас — человек-лидер, забил, стал лучшим бомбардиром

Квартальнов: Сэм Энас — человек-лидер, забил, стал лучшим бомбардиром
Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов заявил, что рад за нападающего Сэма Энаса, повторившего рекорд КХЛ по результативности за сезон. Форвард отметился двумя заброшенными шайбами в матче с «Автомобилистом» (8:2) и набрал 89 очков в регулярном чемпионате сезона-2025/2026.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 марта 2026, пятница. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
8 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Кузнецов (Стась, Сотишвили) – 04:34 (5x5)     2:0 Кузнецов – 06:32 (5x5)     3:0 Энас (Диц, Лимож) – 18:30 (5x5)     4:0 Липский (Хэмилтон, Шипачёв) – 23:10 (5x5)     5:0 Энас (Пинчук, Диц) – 24:44 (5x5)     6:0 Диц (Кузнецов, Сотишвили) – 33:47 (5x5)     6:1 Спронг (Кизимов, Юдин) – 38:05 (5x4)     7:1 Кузнецов (Лимож, Смит) – 42:44 (5x4)     7:2 Спронг – 46:53 (5x5)     8:2 Сотишвили (Хэмилтон, Стась) – 52:45 (5x5)    

Сэм Энас – герой, повторил знаковый для КХЛ рекорд. Что говорили ребятам, может, что надо помочь Сэму, чтобы он побил рекорд?
– Мы делали как могли. Мы и тайм-аут взяли. Здесь Сэм, конечно, добился такого исторического момента. К сожалению, не побил рекорд. Но опять, это очень хороший результат для него. Плодотворная работа была. Он в команде третий сезон. Я думаю, что и ребята ему помогли. Хорошие у него на протяжении всего этого времени тройки были, и также в этом году. Хорошая тройка – рекорды бьёт. Виталик [Пинчук] и Алекс [Лимож] помогают ему в этом, защитники наши неплохо справляются. Рекорд есть рекорд. Человек-лидер забил, стал лучшим бомбардиром – это серьёзный знак для нашей организации, — приводит слова Квартальнова пресс-служба «Динамо».

