Квартальнов: Сэм Энас — человек-лидер, забил, стал лучшим бомбардиром

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов заявил, что рад за нападающего Сэма Энаса, повторившего рекорд КХЛ по результативности за сезон. Форвард отметился двумя заброшенными шайбами в матче с «Автомобилистом» (8:2) и набрал 89 очков в регулярном чемпионате сезона-2025/2026.

– Сэм Энас – герой, повторил знаковый для КХЛ рекорд. Что говорили ребятам, может, что надо помочь Сэму, чтобы он побил рекорд?

– Мы делали как могли. Мы и тайм-аут взяли. Здесь Сэм, конечно, добился такого исторического момента. К сожалению, не побил рекорд. Но опять, это очень хороший результат для него. Плодотворная работа была. Он в команде третий сезон. Я думаю, что и ребята ему помогли. Хорошие у него на протяжении всего этого времени тройки были, и также в этом году. Хорошая тройка – рекорды бьёт. Виталик [Пинчук] и Алекс [Лимож] помогают ему в этом, защитники наши неплохо справляются. Рекорд есть рекорд. Человек-лидер забил, стал лучшим бомбардиром – это серьёзный знак для нашей организации, — приводит слова Квартальнова пресс-служба «Динамо».