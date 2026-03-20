Главный тренер «Нефтехимика» Гришин оценил победу над «Спартаком»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал победу над «Спартаком» в серии буллитов со счётом 3:2.

— Игра забывается, результат остаётся — можно так сказать. С нашей стороны не очень мне понравилась игра нашей команды, но, тем не менее, мы победили, и это приятно. В прошлой игре мы играли хорошо, но, к сожалению, не забросили ни одной шайбы. Сегодня мы играли, как мне кажется, немножко хуже, чем в прошлой игре с «Салаватом Юлаевым», но, к счастью, победили.

— Вы зашли, сразу же сказали, что давно здесь не были. Приятно играть со «Спартаком»?

— Да, конечно, потому что очень много знакомых, очень много игроков, с которыми работали вместе, и весь персонал практически тоже. Когда встречаемся, приветствуем друг друга. Хорошее было время, хорошие воспоминания.

— Регулярка для «Нефтехимика» закончилась, ну и, по моему скромному мнению, закончилась успешно. Как вы сами считаете, на сколько процентов команда реализовала себя в регулярном чемпионате?

— Я думаю, что мы нормально реализовали себя: вошли в плей-офф достаточно уверенно и регулярку завершили тоже неплохо, за исключением поражения от «Салавата Юлаева» в предыдущем матче. В общем, считаю, что нормально сыграли.

— Касательно сегодняшнего матча: вы сами сказали, что он вам не понравился по содержанию. С чем это связано? Больше с тем, что ребята уже в плей-офф и думают о сопернике?

— Ну, не знаю, но мы всё равно настраивали ребят и последние все игры настраивали на то, что это как бы репетиции нашей игры перед плей-офф. И, в общем-то, сегодняшня игря хотелось, чтобы интересно смотрелась, чтобы ребята двигались хорошо, чтобы шайба двигалась хорошо. Я ещё раз повторюсь: не знаю, как там сторонние наблюдатели, но мне понравилось, как мы играли в прошлой игре, но, к сожалению, не забили там очень большое количество моментов, — приводит слова Гришина пресс-служба «Нефтехимика».